Roș-albaștrii au evoluat pe Arena Națională din postura de echipă oaspete împotriva ”câinilor roșii” duminică seară, în derby-ul etapei cu numărul 2 din play-off-ul SuperLigii României.



Dennis Politic, distrus după Dinamo - FCSB. A vorbit despre accidentare cu ochii aproape în lacrimi: ”Sincer, nu mai înțeleg nici eu!”



Dennis Politic s-a accidentat în actul secund al meciului. Zeljko Kopic l-a scos de pe teren în minutul 56, iar în locul său l-a introdus pe Georgi Milanov.



La flash-interviu după meci, Politic a fost extrem de mâhnit de accidentarea pe care a căpătat-o. A mărturisit că nu înțelege motivele accidentărilor și că se pregătește exemplar.



”Frustrant, că am ieșit iar accidentat. Mă pregătesc cât de bine pot și revin aceste accidentări. Frustrant și că am pierdut. În teren am simțit că-i aveam la mână.



Din nou reușim să marcăm primii, intrăm bine în meci, ne-am luptat, dar din păcate au înscris chiar înainte de pauză, dintr-o fază fixă. Golul doi a fost un șut senzațional.



Dacă reușeam și noi să marcăm prin Stipe la faza aia... Asta e acum.



E celălalt picior acum. E aceeași accidentare la biceps femural. Sincer, nu mai înțeleg nici eu. Am făcut RMN, am fost la controale. Fac tot ce ține de mine și nu înțeleg ce se întâmplă. Alți jucători fac sprinturi o grămadă și nu li se întâmplă așa ceva.



O să încerc să-i dau de cap. Cu siguranță prefer recuperarea pe cale naturală. Asta e cea mai bună variantă”, a spus Politic după meci.

Dinamo - FCSB 1-2

Stipe Perica a deschis scorul în minutul 24, din pasa lui Dennis Politic. Înainte de pauză, David Miculescu a restabilit egalitatea, în urma assist-ului provenit de la Risto Radunovic.



În actul secund, Baba Alhassan a adus victoria lui FCSB după ce Juri Cisotti i-a pasat decisiv în minutul 85.

Echipele de start

Dinamo: Roșca – Sivis, Mărginean, Homawoo, Opruț – Olsen, Gnahore, Cîrjan – Selmani, Perica, Politic

Rezerve: Golubovic, Stoian, Pașcalău, Milanov, Abdallah, Soare, Patriche, Rotund, A. Cristea, Rodriguez, C. Costin, A. Pop

Antrenor: Zeljko Kopic



FCSB: Târnovanu – Crețu, M.Popescu, Ngezana, Radunovic – Cisotti, Chiricheș - Miculescu, Băluță, Gheorghiță - Bîrligea

Rezerve: Zima, Udrea, Kiki, Ștefănescu, Edjouma, Toma, Cercel, Musi, Gele, Alhassan

Antrenor: Elias Charalambous