Partida se joacă luni, de la ora 20:30, pe stadionul din Gruia, iar cele două formații speră să obțină victoria care le-ar aduce mai aproape de îndeplinirea obiectivului. Dacă CFR Cluj se luptă pentru titlu, Rapid speră la să prindă un loc pentru cupele europene.

Ce a declarat Dan Petrescu despre Marius Șumudică înaintea duelului direct

Antrenorul ardelenilor a avut cuvinte de laudă la adresa omologului său, dar a vorbit și despre presiunea cu care joacă echipa sa.

"Clar că, atunci când joci acasă, vrei să câştigi. Presiunea e mai mare la noi decât la ei. Va fi un meci greu pentru că Rapid pare că a găsit formula de start, sistemul, antrenorul pe care îl ştim foarte bine, are experienţă. Oriunde merge, are rezultate. E un antrenor foarte bun, cu experienţă, şi asta se vede, d-aia Rapid a intrat în play-off şi a şi câştigat ultimul meci.

La experienţa lui, e normal să găsească soluţii. E un antrenor carismatic, îl ştim cu toţii. Dar nu doar antrenorul, au şi jucători foarte buni. Şase dintre ei au fost la CFR, i-am antrenat şi eu. Îi cunosc foarte bine. De obicei, ex-jucătorii mei mereu au făcut un meci excelent împotriva mea.

Nu pot să zic că am fost 100% fericit săptămâna asta, la ce am văzut la antrenament. Am avut şedinţă cu ei. Nu-mi aduc aminte să fi avut discuţii cu ei că nu s-au antrenat bine. Dar săptămâna asta nu mi s-au părut aşa motivaţi cum am vrut eu, nici datele fizice nu au arătat cum am vrut", a declarat Dan Petrescu în cadrul conferinței de presă.