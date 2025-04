"Procurorul" consideră că înjumătățirea punctelor după sezonul regulat este o „anomalie teribilă” care afectează corectitudinea competiției.



Fostul antrenor și jucător al lui Dinamo a dat exemplul echipei Hermannstadt, care, fără această regulă, s-ar fi aflat pe locul 6 și ar fi putut lupta pentru un loc în cupele europene. În schimb, acum, sibienii sunt pe poziția a 7-a și pot spera doar la barajul pentru UEFA Conference League.



„Sistemul actual dăunează fotbalului românesc”



Cornel Dinu a evidențiat faptul că actualul format dezechilibrează competiția: „Se face o ruptură clară între echipe, iar lupta devine inechitabilă. Rapid are 24 de puncte, Hermannstadt are cu unul mai mult, dar stă în afara play-off-ului. Așa ceva nu are nicio logică fotbalistică.”



Fostul selecționer al naționalei României a menționat că multe campionate puternice joacă doar în format tur-retur și a amintit că alte țări, precum Belgia și Austria, au renunțat la acest sistem.



„Anularea golaverajului și împărțirea punctelor sunt măsuri inepte, care nu au nimic de-a face cu o competiție normală”, a concluzionat Dinu, la Fanatik.



Aceste declarații vin într-un moment tensionat pentru Dinamo, echipa sa de suflet, care a pierdut din nou în fața rivalei FCSB și și-a diminuat serios șansele la un loc fruntaș în clasament.