Ciprian Panait, reacție aprigă după victoria Petrolului, 4-0 cu Gloria Buzău! Săgeată subtilă și către Mutu

Ciprian Panait, antrenor în staff-ul lui Mehmet Topal, a făcut o analiză imediat după meciul câștigat de Petrolul, scor 4-0 cu Gloria Buzău, luni seara, pe Ilie Oană din Ploiești.

Panait, lector universitar la ANEFS, l-a lăudat pe Topal și a trimis o săgeată cu venin spre Adrian Mutu, fostul tehnician al prahovenilor.



"O performanță deosebită pentru Petrolul Ploiești, iar meritul este al antrenorului, al jucătorilor, tuturor din acest club. Totuși, trebuie să ținem cont că am jucat cu o echipă care nu mai are nicio șansă în a se salva de la retrogradare.



Diferența din punct de vedere tactic, din punct de vedere a valorii a fost net în favoarea noastră. Diferența a fost făcută de nivelul net superior al celor doi mijlocași ai noștri, Keyta și Tommi (n.r. - Tommi Jyry). Iar când cei de la Buzău au făcut prima schimbare, au pierdut total controlul jocului la mijlocul terenului. A fost un meci ușor pentru noi.

Se întâmplă, sunt greșeli care apar la toți jucătorii. Gicu face parte dintr-un mecanism care merge foarte bine. Petrolul nu are însă lot de locul 7, are lot de play-off. Îmi asum ceea ce spun, am urmărit echipele din play-off, dar nu spun mai multe.

Am revenit în țară de trei săptămâni și am urmărit mai mult echipele din play-off. Petrolul trebuia să fie în play-off, avem un lot solid, un grup foarte sănătos, care ar fi permis ca echipa să fie în play-off”, a declarat Ciprian Panait, potrivit Digisport.