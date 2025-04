Unicul gol al meciului a fost reuşit Elvir Koljic (minutul 31), din centrarea lui Răzvan Onea, la care Andrei Mărginean a ratat intervenţia.

Dinamo, care în prima repriză nu a trimis niciun şut pe poartă, a avut ocazii de gol în partea secundă prin Stipe Perica (83), blocat de portarul Franz Stolz, şi prin Raul Opruţ (90+3), al cărui şut la colţul scurt a fost prins de goalkeeper-ul austriac.

Şi Rapid şi-a creat ocazii, prin Kader Keita (65), al cărui şut a fost respins de Adnan Golubovic, şi prin Borisav Burmaz (89), pe contraatac, dar portarul slovenul a apărat din nou.

Dinamo a pierdut toate cele trei meciuri din play-off, iar Rapid a obţinut prima sa victorie din această fază a competiției.

Analiza lui Ciprian Marica după Rapid - Dinamo 1-0

Fostul internațional român a catalogat derby-ul de pe Arena Națională drept "unul sărăcăcios", explicând că Rapid nu are șanse la titlu, însă a remarcat un jucător de la giuleșteni, pe Alex Dobre.

"Un joc sărăcăcios, din păcate prea puține faze de poartă. Experiența de partea Rapidului, Dinamo foarte modestă.

(n.r. despre Dinamo) Ei și-au îndeplinit obiectivul, tot ce e în plus e bine venit, dar e greu cu lotul actual. Cu 2-3 jucători accidentați e o echipă banală Dinamo. Știu că așteptările sunt mari, suporterii au venit în număr mare. Spre surprinderea mea, au susținut echipa, au înțeles situația.

Deocamdată lucrurile nu arată prea roz și se vede că echipele din față au experiență și valoare, atât individuală, cât și colectivă. Spre exemplu, un jucător ca Dobre nu există la Dinamo, are forță de pătrundere.

Pentru campionatul intern, Dobre are niște calități pe care nu le găsești la niciun alt jucător. Are forță, are statură, are încredere în el, este un jucător peste nivelul Ligii 1.

Sincer, la ce a arătat până acum, Dobre merită să fie la națională. În afară de Man nu văd un om mai bun pe postul lui. Man pare puțin ieșit din formă.

Rapidul a arătat mai bine decât Dinamo, dar n-au strălucit nici ei. Nu au valoare să câștige campionat, CFR, Craiova și FCSB au arătat mult mai bine. Nu aș vrea să-i pun o presiune în plus lui Șumudică, nu poate să ia campionatul, e exclus", a declarat Ciprian Marica, potrivit GSP.