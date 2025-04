Echipa pregătită de Zeljko Kopic nu a înregistrat nicio victorie în partea a doua a campionatului, ci trei rezultate negative: 1-3 vs. CFR Cluj, 1-2 vs. FCSB și 0-1 vs. Rapid.



Pentru Dinamo urmează meciul cu ”U” Cluj de pe ”Cluj-Arena”, din etapa #4 a play-off-ului, de sâmbătă seară, de la ora 20:00. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Câte tricouri a vândut Dinamo în doar 30 de minute de la lansare



Joi, Dinamo și-a anunțat noile tricouri din următorul sezon. ”Câinii” vor fi parteneri cu Puma, un brand gigantic pe piață. Dinamo și Puma au mai colaborat și în anii '80.



Vineri, în doar 30 de minute de la punerea în vânzare a noilor tricouri, Dinamo a vândut 200 de bucăți. E vorba despre o ediție exclusivă pentru doar 500 de suporteri.



”Fii parte din istoria lui Dinamo”, au scris ”câinii” pe rețelele social media. Tricourile vor ajunge în casele dinamoviștilor după 1 iulie 2025.