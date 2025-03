Golul lui Blănuță, marcat pe finalul primei reprize, a făcut diferența, iar echipa lui Sabău s-a apropiat la un singur punct de CFR în clasament.



Simao Rocha: „Nu meritam să pierdem”



Portughezul Simao Rocha a fost dezamăgit după meci și a evidențiat că CFR a dominat jocul, dar nu a reușit să concretizeze ocaziile.



„Cred că am jucat bine în prima repriză, am avut ocazii, dar ei au înscris la singura lor șansă importantă. În repriza a doua am încercat să revenim, dar nu a fost de ajuns. Ei au avut două șuturi tot meciul: unul apărat, celălalt gol”, a declarat Rocha la finalul partidei.



Fundașul stânga de la CFR a transmis că echipa trebuie să meargă mai departe și să își recupereze suporterii printr-o victorie în meciul următor.



„Suntem încă în viață. Avem un meci important cu Craiova în Cupă și trebuie să ne revanșăm”, a adăugat portughezul.



Deși a pierdut derby-ul cu U Cluj, CFR rămâne în lupta pentru primele poziții. Formația lui Dan Petrescu se află pe locul 3, cu 30 de puncte, iar în etapa viitoare va avea un nou test dificil împotriva Universității Craiova.