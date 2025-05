După meciul de luni seară, FCSB ar putea fi matematic campioană, însă mai multe condiții trebuie îndeplinite: pe lângă o victorie în derby, formația roș-albastră are nevoie ca Universitatea Craiova să piardă contra celor de la Rapid (vineri), iar CFR Cluj să nu învingă U Cluj (sâmbătă).

Întrebat despre posibilitatea ca FCSB să se impună în campionat încă din această etapă, Mihai Stoica a avut un răspuns clar în acest sens.

"Refuz să comentez inepţii de genul ăsta. Mi se pare că nu se poate întâmpla şi nu mă interesează bucurii. Mă interesează să ne asigurăm matematic titlul şi atât, că după e timp de bucurii.

Ca să vorbesc despre bucurii acum mi se pare că aş fi un idiot notoriu. Încă nu sunt şi nici senil", a declarat oficialul FCSB, la Prima Sport.

Mesajul transmis de Mihai Stoica înainte de FCSB - Dinamo

Oficialul liderului din Superliga României a făcut un apel la fanii echipei înaintea derby-ului cu rivala din Ștefan cel Mare, amintindu-le că FCSB încă nu este campioană, iar jucătorii au nevoie de susținere pentru a-și îndeplini obiectivul.

"Nu, nu suntem campionii ediției în curs. Încă.

Vom fi matematic dacă vom câștiga meciurile pe care le vom juca săptămâna viitoare.

Primul pas e să umplem Arena luni.

Ora e bună, maxima zilei e 26°C - dar putem s-o ducem împreună la 28😉, putem verifica numărătoarea voturilor online, poate ne trece prestația modestă (aia din comunicate), poate ne revine și spiritul sportiv… who knows?

Haideți să ne mobilizăm pentru (pen)ultima oară la în acest sezon!

E meciul 61!

Și e DERBY de ROMÂNIA❗️", a scris Mihai Stoica pe contul oficial de Facebook.