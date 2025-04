La conferința de presă premergătoare partidei cu Petrolul, Marius Măldărășanu a vorbit și despre tensiunile apărute în ultima perioadă la clubul sibian.

Marius Măldărășanu: ”99% nu voi semna prelungirea!”

Antrenorul a fost criticat public de către acționarul Ștefan Băcilă după eșecul suferit cu Gloria Buzău, pe de o parte pentru rezultat, dar și pentru decizia de a-l lăsa pe bancă pe Ianis Stoica. Antrenorul a lăsat să se înțeleagă faptul că, în opinia sa, cineva urmărește destabilizarea echipei.

În acest context, Măldărășanu a anunțat că sunt 99% șanse ca din vară să plece de la echipă și mai poate rămâne pe banca tehnică doar dacă se vor face niște schimbări majore.

”Ștefan (n.r. Băcilă), îl cunoaștem cu toții, este un tip sufletist, dar și impulsiv. De ce nu l-au sunat când am bătut Iașiul, când am bătut Rapidul, FCSB-ul, Sepsi? De ce? De ce l-au sunat acum? Pentru că cineva de lângă el îl știa supărat de înfrângere, de situația că nu a jucat Ianis și atunci, colo-colo, ’sună-l’, l-a sunat și a spus ce a spus. Este patron, poate să critice, însă ’Măldă, nu speli vasele, Măldă, nu ai făcut patul, Măldă, nu ai dus gunoiul’, dar Măldă mai dă și el cu aspiratorul, acum chiar așa nu fac nimic bun? Mă întreb și eu, e o nebuloasă în mintea mea acum. Lucrurile s-au stricat cam din vară ca atmosferă.

Vreau ca suporterii să știe că ce am construit nu am construit din fericire pe nisip, din păcate nu am construit în stâncă, mai sunt oameni care sapă în jurul fundației, dar îi asigur că fundația este încă puternică.

Să vorbim și despre prelungire. Ce s-a scris, că plec 90%, că plec 99% este adevărat. 99% nu voi semna prelungirea. L-am avut pe Dinu Gheorghe președinte, aveam probleme cu banii și ne spunea 99% miercuri, nu ne dădea banii, 99% miercuri, nu ne dădea banii.

La un moment dat îl întrebam: ’Dar 1% e mai mare decât 99%?’. Adică, posibil ca 1% să fie mai mare decât 99%, dar ca 1% să fie mai mare decât 99% vor trebui schimbări, pentru că merele stricate strică și restul merelor. Aici depinde de ce se va întâmpla în club”, a spus Marius Măldărășanu la conferința de presă.

