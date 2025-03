Louis Munteanu (22 de ani) este lider detașat în clasamentul golgheterilor din Superliga României, cu 20 de goluri. Cu toate acestea, atacantul de la CFR Cluj nu a obținut convocarea din partea lui Mircea Lucescu pentru ”dubla” cu Bosnia și San Marino.



Golgheterul Superligii a fost, însă, convocat de Daniel Pancu la naționala de tineret pentru meciurile amicale cu Portugalia și Olanda, cu mențiunea că putea fi chemat de Mircea Lucescu dacă selecționerul ar fi solicitat acest lucru.



Adrian Neaga: ”Louis Munteanu trebuia convocat”



Neaga a vorbit la superlativ despre atacantul transferat de CFR Cluj cu 2,3 milioane de euro și spune că acesta ar fi meritat să facă parte din lotul naționalei.



„Din punctul meu de vedere, Louis Munteanu trebuia convocat. Este unul dintre cei mai buni atacanți români acum. E cel mai în formă și merita la națională. Dar, dacă asta a fost alegerea selecționerului, trebuie respectată. Poate rata și el ca Drăguș, cine știe...



Nu știu cât ar valora. Fiecare fotbalist valorează banii care se plătesc pentru el, până la urmă. Îmi place foarte mult. Bine, nu doar de el îmi place, îmi place și Bîrligea... Am o afinitate pentru Munteanu însă, are și execuții, e într-o continuă mișcare, caută mingea, nu fuge de responsabilitate, chiar îmi place de el”, a spus Neaga, potrivit GSP.ro.



Louis Munteanu: ”Aștept convocarea”



Louis Munteanu, golgheterul Superligii, a fost una dintre absențele notabile de la echipa de seniori, însă atacantul lui CFR Cluj a declarat că este pregătit să-și demonstreze valoarea.



„Am venit aici cu inima deschisă, să ajut colegii. Ce pot să spun? Am fost fanul numărul 1 al echipei mari, dar asta a fost să fie, n-am fost convocat. Normal că aștept convocarea. Acum, când va veni, nu depinde de mine. Așa cum am spus, am fost alături de băieți. Din păcate, au pierdut primul meci, sper să facă meciuri cât mai bune.



Na, zic eu că am făcut meciuri bune. Meci de meci trebuie să demonstrez tot ce pot. Așa a fost să fie. Acum, pe viitor, poate o să fiu acolo", a spus Louis Munteanu, după meciul cu Olanda, la microfonul PRO TV.