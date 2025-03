Louis Munteanu, golgheterul Superligii, a fost una dintre absențele notabile de la echipa de seniori, însă atacantul lui CFR Cluj a declarat că este pregătit să-și demonstreze valoarea.



Reacția lui Louis Munteanu după ce n-a fost convocat la naționala mare

Deși a marcat 20 de goluri în Superliga și a fost unul dintre cei mai în formă atacanți români, Munteanu a fost lăsat la naționala U21 de Mircea Lucescu.

Selecționerul a explicat că e mai bine să joace titular la tineret decât să fie rezervă la seniori.



"Am făcut o primă repriză foarte bună. Dacă eram puțin mai atenți, chiar puteam marca, puteam fructifica greșelile lor. Na, din păcate, n-am marcat, am intrat cu 0-0 la pauză. După aia, zic eu, s-a pierdut puțin concentrarea, nu trebuia, și apoi ne-au taxat rapid cu două goluri, iar după au gestionat rezultatul.

Zic eu că am făcut două meciuri foarte bune, în special cu Portugalia, dar și în seara asta am avut momente bune.

Pentru Euro avem o echipă foarte bună, am arătat că avem foarte mare calitate și suntem pozitivi. E foarte important, mă bucur că mister mi-a dat această oportunitate. Zic eu că până acum am făcut-o cu brio. Acum să vedem, la Euro cu siguranță va fi un nivel mai ridicat. Cum am spus, avem un grup foarte bun și cu siguranță vom scoate rezultate bune și vrem să ne calificăm din grupe.

Putem să facem la fel ca generația aceea (n.r. - 2019). Avem un grup foarte bun, unit, și s-a văzut în multe momente că putem să facem rezultate foarte bune. Foarte multă lume... Le mulțumim că vin la meci, că ne apreciază și sperăm să vină și la Euro.

(Despre convocarea la naționala mare) Am venit aici cu inima deschisă, să ajut colegii. Ce pot să spun? Am fost fanul numărul 1 al echipei mari, dar asta a fost să fie, n-am fost convocat. Normal că aștept convocarea. Acum, când va veni, nu depinde de mine. Așa cum am spus, am fost alături de băieți. Din păcate, au pierdut primul meci, sper să facă meciuri cât mai bune.

Na, zic eu că am făcut meciuri bune. Meci de meci trebuie să demonstrez tot ce pot. Așa a fost să fie. Acum, pe viitor, poate o să fiu acolo", a spus Louis Munteanu, după meciul cu Olanda.



România U21, învinsă de Olanda

Tricolorii mici au avut o primă repriză bună, dar au fost învinși prin golurile lui Luciano Valente și Thom van Bergen. România a avut ocazii doar pe final, prin Cîrjan, însă fără succes.

Tricolorii mici sunt în Grupa A, alături de Italia, Spania și Slovacia. Meciurile: