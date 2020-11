Roma vine sa se CALIFICE la Cluj! Avertismentul lui Ionut Rada pentru Petrescu inaintea socului din Europa League

Dupa 0-5 pe Olimpico, CFR vrea un rezultat istoric pe teren propriu in fata Romeni pentru a continua cu sanse importante in lupta pentru calificarea in primavara europeana.

In direct la SuperLive cu Mihai Mironica, emisiune difuzata pe pagina de Facebook Sport.ro, fostul fundas al campioanei, Ionut Rada, a potolit entuziasmul fanilor CFR-ului. Roma nu vine relaxata la Cluj, in ciuda pozitiei privilegiate pe care o are in grupa. Italienii vor face totul pentru a castiga si a obtine calificarea pentru a nu-si risca linistea in ultimele doua jocuri.

"Roma va incerca sa inchida calificarea la Cluj, tinand cont si de situatia cu absentele care pot fi tot mai multe de la un meci la altul. Roma merge foarte bine in campionat, marcheaza foarte mult. Au un lot numeros, echilibrat, valoros, echipa e in forma. Va fi un meci in care au posibilitatea de a inchide calificarea si cred ca asta isi propun", a spus Rada la SuperLive.

CFR Cluj - AS Roma se joaca in aceasta seara de la 22:00 si e live text pe www.sport.ro.

AICI POTI URMARI TOATA EMISIUNEA:



Ai nevoie de sfaturi inainte de supermeciurile zilei? Sigur te vor ajuta Mihai Mironica si invitatii sai la SuperLive! Publicată de Sport.ro pe Miercuri, 25 noiembrie 2020