"Pe el putem miza in meciul asta!" Care sunt principalele favorite din semifinalele Europa League: Man. United - AS Roma si Villarreal - Arsenal

Dupa spectacolul din Champions League, avem super-semifinale si in Europa League!

Mihai Mironica s-a intors cu o noua editie de SuperLive, iar de aceasta data i-a avut alaturi pe Bogdan Socol si Florin Batranu. Cei trei au prefatat super-duelurile din Europa League si si-au ales favoritele.

"As miza pe Man. United, fara emotii, asta tinand cont si de ce au facut in faza precedenta tot cu o echipa din Italia, mult mai bine clasata decat Roma, ma refer la AC Milan. Un jucator pe care putem miza in confruntare este Bruno Fernandes, care in 30 de partide a inscris 17 goluri si a dat 11 pase decisive. Cred ca United va castiga", a spus Bogdan Socol.

In cealalta semifinala, echipa lui Unai Emery este vazuta drept principala favorita, in special datorita poreclei antrenorului 'Mr. Europa League', care are trei astfel de finale castigate.

"Villarreal intr-o forma foarte buna in Europa League, in 12 meciuri are 11 victorii si un rezultat de egalitate. Vine dupa o infrangere cu Barcelona in La Liga, dar Mr. Europa League il are in ofensiva pe Gerard Moreno la cel mai bun sezon al carierei si cred ca Villarreal are toate sansele sa razbune acea eliminare din semifinalele Champions League din 2006", a spus Bogdan Socol.

"Doua echipe frumoase, ofensive, trebuie sa tinem cont de antrenorul care sta pe banca lui Villarreal. M-ar tenta un meci cu goluri multe, dar fotbalul e imprevizibil si cand esti sigur ca se dau multe goluri la un meci, se poate incheia 1-0 cu multe ratari", a adaugat si Florin Batranu.