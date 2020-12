Marcel Puscas, verdict clar inaintea duelului CFR Cluj - TSKA Sofia! "Merg SOLIST pe ei!" Cum a fost comentata plecarea lui Dan Petrescu, la SuperLive cu Mihai Mironica

Moderatorul emisiunii SuperLive i-a avut alaturi de el ca invitati pe Marcel Puscas si pe Mita, solistul trupei Bere Gratis.

Pe langa meciurile de Champions League care au loc la mijlocul acestei saptamani, un subiect important al discutiei a fost in jurul situatiei de la CFR Cluj, echipa care a ramas fara Dan Petrescu fix inaintea duelului cu TSKA Sofia, din grupele Europa League.

Cu toate acestea, Marcel Puscas o vede in continuare favorita pe echipa din Gruia la partida de joi si spune ca pronosticul sau la meciul CFR Cluj - TSKA Sofia este 1 solist.

"Greu de spus, pentru ca in ciuda victoriei in meciul direct cu bulgarii, situatia de azi de la Cluj nu este roz. Ma refer la ce se intampla in privinta staff-ului tehnic. E foarte greu de gestionat un meci cu o astfel de miza, care se joaca pe milioane de euro, fara antrenorul principal care timp de 2 ani a facut treaba. Nu stiu cum vor raspunde jucatorii in lipsa lui.

Acesti bulgari au reusit niste rezultate in ultima vreme. Au invins la Basel, au facut un egal la Roma. Sunt si ei tot pe 3 in campionatul lor. CFR Cluj are nevoie de o victorie si de inca o victorie la Berna pentru a fi asigurata. Parerea mea e ca va fi 1 solist. Totusi, cred in posibilitatile acestor jucatori, chiar in lipsa lui Dan Petrescu, desi repet ca nu va fi usor deloc", a spus Marcel Puscas, pentru Sport.ro.

"Intotdeauna, cred ca cel mai bine, in orice afacere, ar trebui lasat omul sa-si inchida parcursul. Noi avem un stil romanesc de a inchide lucrurile mai devreme, foarte repede, la cald si cu prea multa nervozitate in suflet. Nu cred ca e bine (n. r. ca a fost lasat sa plece Dan Petrescu).

Eu cred ca sunt doua categorii de jucatori la CFR Cluj. Jucatorii care il iubesc si il respecta pe Dan Petrescu si jucatorii care nu il suporta", a fost reactia lui Mita, solistul trupei Bere Gratis.