"La Dinamo atacantii fac alte lucruri decat sa inscrie!" Critici pentru 'caini' inainte de meciul cu Arges! Prunea a prefatat jocul: "Se va decide dupa o greseala!"

Noua editie din SuperLive i-a adus in atentia publicului pe doi fosti mari fotbalisti, Florin Prunea si Florentin Petre. Cei doi, alaturi de Mihai Mironica, au prefatat meciul lui Dinamo cu nou-promovata Arges.

"Situatia de la club reflecta si pozitia in clasament si meciurile pe care le au. Se vede ca ceva nu este in regula de la meci la meci. In 5 meciuri sa ai trei infrangeri si doua egaluri, nu e normal.

Cand am inceput sa ma uit la fotbal imi amintesc ce atacanti avea Dinamo, s-au luat trofee de golgheter atatia ani de zile.

In ultima vreme, la Dinamo, atacanti fac alte lucruri, personale, mai importante, decat sa inscrie goluri. E dureros, nu e normal sa stai la nivelul asta in Moldoveanu, sa tragi de Nemec, tot respectul pentru el, s-a rupt la un anumit moment, atacant bun, care poate inscrie goluri", a spus Florentin Petre.

Intrebat de sansele 'cainilor' in meciul cu nou-promovata, care are doar doua infrangeri in acest an, Prunea a raspuns transant.

"Meciul e cu o incarcatura mare pentru Dinamo. Sigur ca joaca acasa, am vazut in etapa trecuta o crestere in jocul lor.

Problema este de la mijloc in fata, Dinamo trebuie sa atace, sa marcheze, dar intalneste o echipa care asteapta contraatacul. Cred ca va fi un meci care se va decide in urma unei greseli", a spus Florin Prunea.