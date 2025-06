Englezii susțin că Radu Drăgușin va pleca de la Tottenham

Editorialistul Jainil Shah a vorbit în To The Lane And Back despre ceea ce urmează pentru Radu Drăgușin, care se recuperează încă după accidentare, după instalarea la echipă a lui Thomas Frank. În opinia sa, cel mai probabil fundașul român o va părăsi pe Spus în următoarea perioadă.

”Noul antrenor Thomas Frank va încerca să remodeleze lotul de la Tottenham pentru a construi o echipă care să se potrivească mai bine cu filosofia sa de joc. În acest context, una dintre primele decizii luate în mandatul său ar putea avea un impact asupra lui Radu Drăgușin și a perioadei sale la Spurs”, a scris Jainil Shah în tothelaneandback.com.

Shah consideră că, la fel cum nu s-a putut adapta stilului de joc al lui Ange Postecoglou, lui Radu Drăgușin îi va fi dificil și sub comanda lui Thomas Frank, care preferă fundașii mai tehnici, care se pot descurca în spații restrânse și care recuperează.

”Thomas Frank preferă să construiască fazele de joc încă din apărare și caută acea agresivitate controlată în dueluri. Îi plac fundașii care pot pasa sub presiune și care au disciplina necesară pentru a menține un bloc mediu compact.

Iar deși Drăgușin oferă forță fizică și siguranță în duelurile aeriene, el nu excelează la capitolul calm în secvențele de pase în spații restrânse și nici nu este constant în ceea ce privește poziționarea corectă atunci când joacă într-o linie defensivă avansată.

Frank își dorește, de asemenea, ca fundașii centrali să aibă o bună capacitate de recuperare pozițională, având în vedere că linia defensivă trebuie să sprijine fundașii de bandă care urcă des în atac”, a continuat Jainil Shah.

”Pare tot mai probabil ca Tottenham să obțină o sumă rezonabilă dintr-o eventuală revânzare a lui Drăgușin!”

Din aceste motive, dar și pentru că Radu Drăgușin are șanse tot mai mici să prindă minute în următoarele sezoane, editorialistul susține că cel mai probabil Tottenham îl va ceda pe fundașul român la un club din Bundesliga sau Serie A.

”Odată cu includerea lui Ashley Phillips, Vuskovic și Takai în discuția pentru postul de fundaș central – și cu posibilitatea aducerii unui nou apărător încă pe masă – devine din ce în ce mai evident că șansele lui Drăgușin de a prinde minute de joc devin din ce în ce mai mici.

La asta se adaugă și faptul că, potrivit relatărilor, jucătorul ar fi nemulțumit de lipsa timpului de joc. În acest moment, pare tot mai probabil ca Tottenham să obțină o sumă rezonabilă dintr-o eventuală revânzare, mai ales din partea unui club din Serie A sau Bundesliga, unde profilul său este mai bine apreciat”, a mai spus editorialistul.