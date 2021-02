Man a fost cel mai scump transfer al Parmei, dar fanii cred ca un jucator imprumutat e cea mai buna achizitie a iernii!

Romanul a costat de sapte ori mai mult decat toti ceilalti patru jucatori adusi de Parma la un loc.

Dennis Man o poate costa pe Parma 15 milioane de euro cu tot cu bonusurile de performanta, iar fotbalistul roman a debutat deja pentru "Gialloblu", jucand 10 minute in infrangerea cu Napoli (0-2). Insa, in timp ce antrenorul Roberto D'Aversa a declarat, in aceasta perioada de mercato, ca "cerintele antrenorului nu au fost ascultate, avem mare nevoie de fotbalisti cu experienta, deja pregatiti pentru campionatul italian", fanii nu sunt nici ei extaziati de aducerea lui Man, in discutiile de pe forumurile galeriei.

In acesta perioada de mercato, Parma a platit pe Dennis Man de 7 ori mai mult decat pe toti ceilalti jucatori adusi! Internationalul roman a costat 13 milioane de euro, in timp ce imprumutul lui Mattia Bani (fundas central / Genoa / 27 ani) a costat 1.5 milioane de euro si pentru Vasilios Zagaritis (fundas stanga / Panathinaikos / 19 ani) s-au platit doar 380.000 de euro. Tot in aceasta iarna au fost imprumutati gratuit Andrea Conti (fundas dreapta / AC Milan / 26 ani) si Joshua Zirkzee (atacant / Bayern Munchen / 19 ani).

Presa italiana a scris ca Zirkzee a fost imprumutat gratuit, cu o optiune de cumparare de 15 milioane de euro la finalul acestui sezon. Tanarul atacant olandez mai fusese dorit de Everton si Juventus, dar a ales sa mearga la Parma, dupa ce i s-a garantat ca va primi mai multe sanse sa joace, decat in fata lui Lewandowski, Choupo-Moting si Muller. Acesta poate evolua ca atacant sau al doilea varf, este cotat la 9 milioane de euro si a avut 4 aparitii in acest sezon pentru Bayern Munchen. El este un produs al academiilor lui Feyenoord si Bayern Munchen si are selectii la toate nationalele olandeze, de la U15 la U21. Nascut din tata olandez si mama nigeriana, el are un fizic impresionant (194 cm inaltime), a fost inclus constant, in ultimii ani, in topul celor mai talentati tineri jucatori din Europa si are deja in palmares un trofeu Champions League, un titlu in Bundesliga, o Cupa si o Supercupa ale Germaniei.

Fanii parmegiani nu s-au lasat impresionati de suma platita pentru Man si cred ca sosirea lui Zirkzee este cel mai important transfer al acestei ierni, atat datorita faptului ca nu s-a platit nimic in schimbul sau, cat si pentru ca acopera un post deficitar si are pedigriul unui mare club european. Olandezul ii mai are concurenti pe post pe danezul Andreas Cornelius, care nu a inscris niciun gol in acest sezon, in 16 meciuri jucate, si pe italianul Roberto Inglese, ultimul fiind accidentat si intr-o forma la fel de slaba, fara gol in 12 meciuri, asa ca poate intra direct titular in atacul Parmei. Pe de alta parte, Man trebuie sa se lupte pentru postul de titular in extrema dreapta cu Mattia Sprocati, Juraj Kucka si Yann Karamoh, ultimul cu o ruptura la muschiul adductor.