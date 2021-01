Un roman se lupta pentru titlul de 'Cel mai frumos gol al anului 2020'! VIDEO cu reusita SPECTACULOASA a tanarului fotbalist 

Andrea Padula este legitimat in prezent la Basel, dar a intrat in competitie pentru trofeul acordat de Liga Elvetiana de Fotbal gratie unui gol inscris la finalul lunii iulie, pe cand evolua la FC Wil.

Fotbalistul in varsta de 24 de ani a impresionat prin modul in care si-a driblat un adversar in duelul cu Grasshoppers, sutand apoi din interiorul careului la vinclu, fara ca portarul sa aiba vreo sansa.

38' | It is an excellent goal by Andrea Padula as he just simply doesn't give up, wins the ball then curls a shot into the corner. ????

1️⃣-0️⃣ #WILGC https://t.co/3jjkscjjAI pic.twitter.com/SSxZWGNJLp