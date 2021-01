COLOSAL! S-a marcat golul anului de pe 2 ianuarie?! Faza pe care un jucator dintr-o suta de mii o poate reusi! Ce a facut Amiri de la Leverkusen

Anul a inceput magnific pentru Nadiem Amiri!

Jucatorul lui Leverkusen a inscris un gol fantastic in meciul pe care echipa lui l-a pierdut la Frankfurt, 1-2 in fata lui Eintracht. Daca rezultatul nu e unul care sa-i produca vreo amintire placuta, golul sigur o s-o faca! Pentru ca va fi reluat in toate selectiile de goluri minunate pentru mult timp de acum incolo! In minutul 10 al paridei cu Leverkusen, Amiri si-a depasit un adversar cu o preluare galactica, in stilul Bergkamp, apoi i-a dat mingea cu calcaiul printre picioare portarului Trapp, care n-a avut decat sa priveasca si el uluit la ceea ce tocmai ii facuse adversarul sau!

Eintracht si-a revenit repede. A egalat pana la pauza prin Younes, apoi Tapsoba si-a dat autogol si Eintracht a ramas cu toate punctele.



