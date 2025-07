Ioan Becali: ”Pentru Mihăilă, nimic concret!”

Ioan Becali, agentul lui Valentin Mihăilă, cel care anunțase interesul lui Lecce pentru internaționalul român, susține acum că transferul fotbalistului român stă să pice.

Becali spune că și cluburi importante din Grecia s-au interesat de internaționalul român, însă niciun club nu a venit cu o propunere concretă. De altfel, impresarul spune că grecii au fost îngrijorați de faptul că fotbalistul a fost mai mult accidentat.

”Am vorbit cu Lecce, cu Pantaleo Corvino. A spus că Mihăilă nu este prima lor opțiune, că mai au ceva. A zis că dacă mă cheamă o să aibă nevoie, dacă nu mă cheamă, înseamnă că au găsit. Asta e momentan la Lecce.

Am mai vorbit cu niște cluburi importante din Grecia, primele 2-3, Panathinaikos, Olympiacos. Unul dintre ele mi-a spus că a vorbit cu șeful scouterilor, cu directorul lor sportiv, și a întrebat de ce Mihăilă în 5 ani de zile a jucat nu mai mult de 50% din meciuri.

Am zis că prima dată a fost vorba de integrarea în Italia, la 20 de ani. Apoi am zis că a avut o pubalgie, apoi că primul an au picat din A în B. Au zis că ok, dar n-au mai dat niciun telefon. Cine e interesat, te ține în alarmă. Mihăilă nimic concret momentan”, a spus Ioan Becali, conform Fanatik