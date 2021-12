Noul selecționer va fi vechiul selecționer?! Propunere surprinzătoare după ce Petrescu a refuzat naționala

După plecare lui Rădoi, Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță au purtat deja negocieri cu trei dintre cei mai buni antrenori pe care îi are România, Hagi, Răzvan Lucescu și Petrescu, însă toți au refuzat oferta venită din partea FRF.

Dănuț Lupu este de părere că Burleanu ar trebui să reia negocierile cu Mirel Rădoi și să-l convingă să revină pe banca naționalei.

„Eu am spus-o şi merg în continuare. Eu îl văd pe Rădoi în continuare îl văd pe Rădoi. Nu ştiu încă nu se ştie, eu cred că încă Rădoi mai are o posibilitate, cu toate că a refuzat. Nu ştiu, am jucat cu Mutu, e prietenul meu, că şi Mirel, numai că nu cred că e momentul ca Adi să vină la naţională.

Iordănescu are mult mai mare experienţă ca Adi, a antrenat mult mai mulţi ani, are şi o experienţă mult mai mare ca Adi dar nici Edi nu ştiu... eu cred că la naţională trebuie un antrenor mai bătrân.

Toată lumea vrea să se califice cu echipa naţională... şi acum trebuie să recunoaştem că nu avem o echipă reuşită care poţi sa spui că mă calific. Gică era normal că nu o să plece de la Farul şi o să vrea să rămâna la Farul.

Dan Petrescu ştim foarte bine că niciodată nu îşi plătea el clauza şi nu putea să vină. Cu Rădoi am inţeles că nu s-au înţeles cu toate că... eu repet... eu cred că la naţională trebuie şi o continuitate. Dacă schimbăm antrenorii din 2 in 2 ani va fi foarte greu să facem o echipă”, a declarat Dănuţ Lupu, potrivit telekomsport.ro.

Opt victorii, patru remize şi opt înfrângeri este palmaresul lui Mirel Rădoi pe banca naționalei.