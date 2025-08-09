Durata contractului lui Dennis Man cu PSV! Suma de transfer, o enigmă

Durata contractului lui Dennis Man cu PSV! Suma de transfer, o enigmă
După o perioadă îndelungată de incertitudine, Dennis Man și-a găsit echipă. 

Dennis ManParmaPSV Eindhoven
Internaționalul român va semna în următoarele ore cu PSV Eindhoven, echipa care a ajuns la un acord cu Parma după mai multe zile de negocieri.

Ce contract va semna Dennis Man cu PSV Eindhoven

Campioana din Eredivisie a bătut palma cu Parma, iar Dennis Man urmează acum să efectueze vizita medicală și să semneze contractul. Jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvăluit că olandezii vor plăti 8,5 milioane de euro, însă la această sumă se pot adăuga și anumite bonusuri.

Cu toate acestea, jurnalistul olandez de la ed.nl, Rrik Elfrink susține că ar fi vorba despre 7,5 milioane de euro plus bonusuri. De altfel, Elfrink susține că Dennis Man va semna un contract valabil pe următoarele patru sezoane, până în 2029, informație confirmată și de Nicolo Schira.

Acesta din urmă susține că Man va fi vândut de Parma pentru 9 milioane de euro.

  • Formația pregătită de Peter Bosz va evolua în faza principală din UEFA Champions League.

Peter Bosz: ”Evident că știu cine este Man!”

Bosz declara în urmă cu câteva zile că nu a auzit de Dennis Man, însă, la conferința de presă premergătoare jocului cu Sparta Rotterdam, tehnicianul și-a schimbat discursul.

"Evident că știu cine este Dennis Man, dar pot vorbi mai mult despre el în momentul în care batem palma pentru transfer. Cu siguranță că îl știam. Știu tot ce se întâmplă la PSV.

Căutăm un înlocuitor pentru Johan Bakayoko, o extremă dreapta. Trebuie să fie un jucător de calitate", a spus Peter Bosz, potrivit ESPN.

