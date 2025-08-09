Durata contractului lui Dennis Man cu PSV! Suma de transfer, o enigmă

Internaționalul român va semna în următoarele ore cu PSV Eindhoven, echipa care a ajuns la un acord cu Parma după mai multe zile de negocieri.

Ce contract va semna Dennis Man cu PSV Eindhoven

Campioana din Eredivisie a bătut palma cu Parma, iar Dennis Man urmează acum să efectueze vizita medicală și să semneze contractul. Jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvăluit că olandezii vor plăti 8,5 milioane de euro, însă la această sumă se pot adăuga și anumite bonusuri.

Cu toate acestea, jurnalistul olandez de la ed.nl, Rrik Elfrink susține că ar fi vorba despre 7,5 milioane de euro plus bonusuri. De altfel, Elfrink susține că Dennis Man va semna un contract valabil pe următoarele patru sezoane, până în 2029, informație confirmată și de Nicolo Schira.

Acesta din urmă susține că Man va fi vândut de Parma pentru 9 milioane de euro.