Surpriză în cazul lui Florin Niță! Ce se întâmplă cu portarul României care nu a mai apărat la club de 10 luni

Deși până anul trecut era un titular obișnuit al Spartei, cu evoluții apreciate, Niță a fost trecut pe linie moartă de conducerea clubului din Cehia în urma partidei cu Slovacko (0-4), disputată pe 21 noiembrie 2021. Portarul român s-a arătat ulterior nemulțumit de statutul său, a mai fost rezervă neutilizată la câteva partide, iar în acest sezon nu a făcut parte din lot la niciun meci.

Florin Niță nu a mai plecat de la Sparta Praga: "E foarte probabil ca lucrurile să rămână așa"

În această vară, impresarul Bogdan Apostu recunoștea că CFR Cluj a fost unul dintre cluburile interesate să îl transfere pe Florin Niță, însă goalkeeper-ul a așteptat o ofertă din străinătate. Agentul declara în iulie că portarul de 35 de ani va semna în scurt timp cu o altă echipă, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Astfel, Niță a rămas sub contract cu Sparta Praga, iar clubul a decis, în ultima zi de mercato din Cehia, să mai transfere un portar, al cincilea din lot. Matej Kovar (22 de ani) a fost împrumutat de Sparta de la Manchester United, pentru un sezon.

Presa din Cehia scrie că sunt șanse foarte mici ca situația lui Florin Niță să se schimbe în perioada următoare, astfel că este probabil ca goalkeeper-ul să rămână în afara lotului cel puțin până în iarnă, având în vedere că actuala fereastră de mercato s-a încheiat în majoritatea campionatelor.

"Până acum un an, avea locul asigurat în poartă și era unul dintre jucătorii importanți ai echipei, dar a existat un moment de cotitură în toamnă, după ce Niță s-a plâns de statutul său în presa din România.

După eșecul cu Slovacko, scor 0-4, din a doua parte a lunii noiembrie, nu a mai revenit în poartă. Declarațiile experimentatului portar au stricat relația cu clubul, iar bucureșteanul nu a mai prins niciun minut de la acel moment.

Și e foarte probabil ca lucrurile să rămână așa. Niță mai are contract până vara viitoare", a scris iSport.cz.

Declarațiile lui Florin Niță care i-au nemulțumit pe cehi

Florin Niță este legitimat la Sparta Praga din ianuarie 2018, după ce a fost cumpărat de la FCSB, pentru 1,35 milioane de euro. Goalkeeper-ul a apărat constant până în luna noiembrie a anului trecut, iar ulterior a avut un discurs dur, spunând că nu înțelege de ce este ținut pe banca de rezerve.

"A fost un moment greu, pentru că eu am ajutat echipa, am fost decisiv, am contribuit la rezultate, iar înaintea meciului cu Rangers am primit vestea că nu voi mai juca. Nu am primit nicio explicație, am crezut că este doar pentru un meci, apoi am văzut că antrenorul îl tot preferă pe colegul meu. Nu știu ce să zic, eu voi încerca să îmi recâștig locul, să muncesc să redevin titular.

Este dificil, nu sunt robot să mă antrenez mereu la capacitate maximă. Când observi că ești dat la o parte, deși ai pus suflet, parcă nu mai muncești cu aceeași plăcere. Observ că aici nu sunt respectat. Eu vreau să mai apăr, nu am arătat încă tot ce pot. Dacă nu voi avea o explicație concretă, dacă nu sunt lămurit, atunci voi dori să continui în altă parte. Aș dori tot afară, pe cât posibil. Dar în fotbal nu se știe niciodată.

A fost cel mai bun an pentru mine, din carieră. Am avut performanțe bune, evoluții de care mă bucur", spunea Florin Niță, în decembrie, pentru Radio România Actualități.

Bogdan Apostu spunea în iulie că Florin Niță va semna cu un club din străinătate

Impresarul Bogdan Apostu a vorbit pe 11 iulie la PRO Arena, în cadrul emisiunii Ora Exactă în Sport, despre oferta pe care CFR i-a făcut-o lui Niță și despre faptul că portarul României va semna în străinătate.

„Oferta CFR-ului din punct de vedere financiar a fost foarte bună, doar că Niță este la echipa națională și e normal să aibă anumite pretenții.

Cel mai probabil, va semna cu o echipă din străinătate. Suntem în discuții cu mai multe echipe din afara României și spunem că va semna în următoarea săptămâna cu altcineva”, declara Bogdan Apostu.