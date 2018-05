Sumudica, RAPUS de Besiktas! Reactie surprinzatoare dupa a OPTA infrangere din ultimele 11 partide: "Sunt fericit!"

Marius Sumudica pierde teren in Turcia, dupa ce devenise favorit la calificarea in cupele europene.

Kayserispor a pierdut in deplasare cu Besiktas, scor 2-0. E a opta infrangere in ultimele 11 partide pentru echipa lui Sumudica, aflata pe locul 8 in acest moment in clasamentul din Turcia.

"A fost un joc frumos. Kayserispor a jucat foarte curajos. Am avut cinci ocazii de a marca. Dar pe Vodafone Arena, contra lui Besiktas, o echipa mare, daca nu marchezi, nu poti sa iei puncte. Am intalnit o echipa buna. Campioana de anul trecut, cu jucatori cu multa calitate, care pot face diferenta in orice moment.

Dar eu sunt foarte fericit pentru echipa mea, a lupta mult. Nu am venit aici ca sa facem antijoc, am venit ca sa jucam fotbal. Este o echipa mare si cred ca merita mai mult decat locul patru. Mie imi place foarte mult atmosfera de aici. Este o atmosfera a oamenilor care au cultura", a spus Marius Sumudica.



Lupta la titlu in Turcia se da pana in ultima etapa. Galata conduce cu 69 de puncte cu doua etape inainte de final. Fenerbahce si Istanbul BB o urmeaza, cu cate 66 de puncte. Besiktas e pe 4, cu 65 de puncte.