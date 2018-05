PRIMA REACTIE A LUI SUMUDICA dupa anuntul ca NEGOCIAZA cu CFR! Ce spune de plecarea de la Kayseri

Marius Sumudica neaga discutiile cu CFR Cluj si spune ca a semnat recent prelungirea contractului sau in Turcia cu inca doi ani.

Sumudica e acum legat de Kayseri pana in 2021, dupa ce a acceptat propunerea de prelungire facuta de presedintele Erol Bedir.

"Citesc si eu, dar din respect pentru Dan Petrescu si pentru cei de la CFR nu este normal sa vorbesc. Nu mi-ar conveni cand antrenez o echipa sa aud alte nume. Nu a vorbit nimeni de la CFR cu mine, nu s-a pus problema ca eu sa-l inlocuiesc pe Dan Petrescu. Nu stiu relatia lui Dan Petrescu cu clubul. Mi s-a prelungit contractul cu doi ani, deci mai am 3 ani de contract aic, la Kayseri.

Au fost foarte multumiti cei de aici. Am o relatie extraordinara cu sefii, sunt foarte multumit. Nu-mi doresc sa ma intorc in momentul de fata. Nu stiu de unde a reiesit aceasta discutie cu CFR-ul. Nu s-a discutat cu mine. Eu ii respect pe cei de la CFR! In Turcia e posibil orice. Sunt singurul strain din prima liga, nu e usor. Am fost 6, acum am ramas singurul. Anul trecut, Kayseri a schimbat 5 antrenori", a spus Sumudica la Digisport.