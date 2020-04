Un fost stelist dezvaluie cum a ratat transferul vietii la Porto! "Gigi nu m-a lasat sa plec, a ajuns Sapunaru in locul meu acolo"

Stelistul a povestit despre experienta pe care a avut-o la clubul din Ghencea.

Pawel Golanski, un idol in Ghencea, rememoreaza clipele petrecute la Steaua si spune ca a ratat transferul carierei la Porto, din cauza lui Gigi Becali, care nu l-a lasat sa plece.

"Prima intalnire cu Gigi Becali n-a fost usoara. A fost dupa un meci cu Slavia Praga, pierdut, si Gigi Becali a spus ca el vrea sa aduca jucatori gen Roberto Carlos si eu nu sunt asa. Totusi, relatia a fost buna. Cand am plecat de la Steaua m-a invitat la Palat, am dat mana cu el, i-am zis ca au fost trei ani senzationali. Il stim pe Gigi Becali. Lui ii place sa vorbeasca tot timpul, asta e stilul lui, a bagat multi bani in Steaua, a ajutat foarte mult.

Gigi a zis ca sunt foarte bun si din acest motiv nu m-a lasat sa plec la Porto. A plecat Sapunaru acolo", a dezvaluit polonezul, pentru ProSport.