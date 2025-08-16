Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară pe ”Stadio Luigi Ferraris”. La capătul celor 90 de minute, Genoa a câștigat cu 3-0 și va juca în ”16”-imile competiției împotriva lui Empoli, care a învins-o pe Reggiana în a doua fază a competiției.



”Sentiment unic!” Nicolae Stanciu a făcut anunțul după ce a marcat un gol senzațional la debutul pentru Genoa



În minutul 54 al meciului, Nicolae Stanciu a reluat din prima din interiorul careului și a înfipt mingea direct la vinclu. A ”explodat” de bucurie după ce a marcat primul gol în primul meci oficial pentru Genoa.



Partida cu Vicenza a fost în direct pe VOYO vineri seară!



După meci, Nicolae Stanciu a participat la conferința de presă și a explicat că e un sentiment unic să marcheze chiar la primul meci pe propriul stadion, ”Luigi Ferraris”.



De asemenea, Stanciu, căpitanul naționalei României, a sugerat că vrea să încerce să discute cât mai bine în limba italiană.



”În primul rând, vreau să încerc să vorbesc în italiană, dar am nevoie de puțin ajutor. Sunt fericit pentru primul meu meci acasă alături de fanii noștri, care sunt extraordinari.



Cred că golul meu contează mai puțin. Nu sunt un jucător care se concentrează pe statistici individuale. Mă gândesc doar la echipă, ca ea să joace bine și să câștige meciuri. Acum să ne concentrăm pe campionat și pe partida cu Lecce.



Antrenorul își dorește multă mișcare din partea mijlocașilor. Eu și colegii mei putem să jucăm și să schimbăm pozițiile în teren. Putem exploata această libertate pe care o dorește antrenorul de la noi și să facem și mai bine.



Este un sentiment unic să marchez în primul meu meci pe 'Ferraris'. A fost primul meu joc și sunt foarte impresionat de fani. Aștept cu nerăbdare următorul meci, pentru a-i revedea pe toți suporterii”, a spus Stanciu, potrivit www.tuttofantacalcio.it.

