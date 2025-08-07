Internaționalul român a fost ofertat de Legia Varșovia, echipa pregătită de Edi Iordănescu, dar transferul nu s-a concretizat. Și FCSB s-a interesat de Hagi Jr, dar pare că fotbalistul își dorește să semneze cu un club din străinătate.

Scoțienii au reacționat după ce Mihai Stoichiță i-a sugerat să ajungă la Celtic

Mihai Stoichiță a venit recent cu o sugestie inedită în privința viitorului lui Ianis Hagi. Oficialul Federației Române de Fotbal a transmis că ar fi foarte bine dacă internaționalul român ar semna cu Celtic, astfel încât să evolueze în derby-urile cu Rangers și să se răzbune pentru tratamentul de care Ianis a avut parte pe Ibrox Park.

Scoțienii au reacționat după declarația directorului tehnic al FRF și au descris propunerea lui Stoichiță drept una ”bizară” sau ”nebunească”.

”Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, a făcut o declarație bizară, îndemnând-o pe Celtic să facă o mutare nebunească pentru Ianis Hagi.

Stoichiță a menționat în mod surprinzător clubul Celtic, sugerând că ar trebui să facă o mutare îndrăzneață, astfel încât Ianis să o învingă pe Rangers”, a scris Daily Record.

Ce a spus Mihai Stoichiță

”Eu mă rog la Dumnezeu să semneze. El se pregătește. Dacă în august începe să joace, de ce să nu fie în septembrie și la echipa națională? El trebuie să fie liniștit acum.

Nu cred că e un pas înapoi dacă Ianis ar veni la FCSB, vine la echipa campioană, până la urmă. M-aș bucura să-l văd pe Ianis Hagi la Celtic. Să joace la ei și să-i bată pe Rangers”, a spus directorul tehnic al FRF.

