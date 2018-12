"Sunt ingrozitor de exigenta, Bebeto trebuie sa castige Balonul de Aur!" Obiectivul dat de Ana Maria Prodan fiului ei de 10 ani

Adevaratul Bebeto, brazilianul, n-a castigat Balonul de Aur. "O va face Bebeto al meu" - spune Ana Maria Prodan.

Fiul ei joaca fotbal la arabi. Bebeto Reghecampf are 10 ani, joaca fotbal la Dubai si viseaza sa ajunga la Real Madrid.

"Bebe merge foarte bine cu fotbalul. Il castiga, ca daca nu e problema mare (o zice simpatic). Sunt o mama ingrozitor de exigenta, cred ca numai asa se poate face performanta" spune Ana Maria Prodan.

Lucescu si Rednic au de gand s-o cumpere pe Dinamo. Familia Reghecampf nu vrea sa investeasca in fotbalul romanesc.

"La ce se intampla in Romania, nu. In general toti care au investit in fotbal s-au dus la puscarie" mai spus Ana Maria Prodan.