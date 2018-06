Reghe, la un pas sa-l ia pe Stanciu: "Nu exista alti romani care sa ma ajute in pozitiile unde am eu nevoie"

Reghecampf a vrut sa-l aduca pe Stanciu in Emirate. Sparta a facut oferta mai buna si l-a luat.

Reghe exclude transferul vreunui alt jucator din Romania la Al Wahda. Nu crede ca exista fotbalisti care sa-l poata ajuta.

"Au fost discutii despre Stanciu. Am vorbit despre Nicusor cu sefii mei, dar transferul nu s-a realizat din doua motive. Primul, financiar, iar al doilea pentru ca cei de la Sparta isi doresc sa construiasca o echipa foarte puternica pentru titlu. In rest, nu sunt jucatori care sa ma ajute pe mine in pozitiile unde am nevoie. In general, sunt preferati jucatorii brazilieni care au mai fost in zona ca sa cunoasca atmosfera. Acolo e o problema cu acomodarea, cu temperatura. In general, vin jucatori care sa faca diferenta, sa marcheze, sa faca mult mai multe lucruri decat jucatorii obisnuiti. Se cauta jucatori ofensivi", a spus Reghe in GSP.