Deși mai are un an de contract, internaționalul român nu mai vrea să continue în Sardinia, după un sezon în care a pierdut constant locul în primul „11”.



Răzvan Marin, OUT! Mijlocașul s-a săturat și anunță: "Iau în calcul să plec"



Ajuns la 29 de ani, mijlocașul a bifat 35 de meciuri în acest sezon de Serie A, însă doar 15 ca titular. Situația l-a nemulțumit profund, iar mesajul transmis e clar: e timpul pentru o schimbare.



„Ba am jucat, ba nu am jucat. Eu am încercat să fiu profesionist, să-mi văd de ale mele. Mă antrenez mereu 100%, iar când s-a apelat la mine, am fost acolo. Nu mai sunt un jucător tânăr să mă afecteze orice, dar văzând prin ce am trecut anul ăsta, iau în calcul să plec”, a declarat Marin pentru AS.ro.



Cagliari a terminat pe locul 15 în Serie A, salvându-se in extremis de la retrogradare. Sardinezii au înregistrat 9 victorii, 9 remize și 20 de înfrângeri.

Românul se concentrează acum pe meciurile naționalei cu Austria și Cipru, dar după această „fereastră” FIFA, ar putea apărea și mutarea pe care o așteaptă.