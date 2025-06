Devenit rezervă sub comanda lui Davide Nicola, mijlocașul român nu mai vrea să continue în Sardinia și își caută echipă pentru sezonul viitor, iar anunțul a fost confirmat și de presa din Italia.



Viitorul lui Răzvan Marin la Cagliari pare decis. Chiar înainte de ultimele acțiuni ale echipei naționale, mijlocașul a recunoscut că speră la o nouă provocare în carieră.



Sarzii vor să facă profit



Informația este confirmată și de cunoscutul jurnalist italian specializat în transferuri, Nicolo Schira. Pe contul său de pe o rețea de socializare, acesta a notat scurt: "Razvan #Marin could leave #Cagliari in the summer transfer window. #transfers".



Deși mai are contract până în iulie 2026, nici clubul nu pare să se opună unei despărțiri. Conducerea lui Cagliari vrea să obțină o sumă de bani în schimbul transferului său, mai ales după investiția considerabilă făcută în 2021, când l-au adus de la Ajax pentru 10 milioane de euro.



În sezonul recent încheiat din Serie A, Răzvan Marin a bifat 35 de apariții pentru Cagliari, însă în multe dintre acestea a fost introdus pe teren din postura de rezervă. Chiar și așa, a reușit să contribuie cu trei goluri și două pase decisive.



În prezent, cota de piață a mijlocașului român, potrivit site-ului de specialiate Transfermarkt, este de 3,5 milioane de euro.