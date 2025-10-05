Intrat de pe bancă, internaționalul român a transformat un penalty în prelungiri și a completat o revenire spectaculoasă a echipei sale, care a fost condusă cu 2-0 și a jucat aproape o repriză în inferioritate numerică.



Scenariu de coșmar, întors de Jovic și Marin

AEK a trăit un adevărat șoc în prima jumătate de oră a partidei cu nou-promovata Kifisia. Deși gazdele au ratat un penalty în minutul 8, au reușit să deschidă scorul șase minute mai târziu prin Tetteh, pentru ca Pantelidis să ducă scorul la 2-0 în minutul 29. Finalul primei reprize a adus o rază de speranță pentru AEK, după ce Kaloskamis a redus din diferență.



Soarta părea însă pecetluită la scurt timp după pauză, când Relvas a văzut direct cartonașul roșu (48'), lăsându-și echipa în zece oameni. Chiar și așa, oaspeții nu au renunțat la luptă, iar fostul star de la Real Madrid, Luka Jovic, a restabilit egalitatea în minutul 60.



Antrenorul Marko Nikolic a mutat decisiv în minutul 67, trimițându-l în teren pe Răzvan Marin. Iar internaționalul român i-a răsplătit încrederea în cel mai dramatic mod posibil. În al doilea minut al prelungirilor, la ultima fază a meciului, AEK a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, iar Marin și-a asumat responsabilitatea, a executat impecabil și a adus trei puncte imense.



A fost al doilea gol marcat de mijlocașul român pentru AEK, după cel din Conference League, de pe 14 august. În urma acestei victorii, echipa lui Răzvan Marin, cotat la 3 milioane de euro de Transfermarkt, a urcat pe primul loc în Grecia, cu 16 puncte.

