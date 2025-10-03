AEK Atena, echipă cu care Universitatea va juca pe 18 decembrie, în deplasare, în ultima etapă din grupa unică din Conference League, a fost învinsă de slovenii de la NK Celje cu 3-1 în runda inaugurală a ”fazei ligii”, joi seara.
Franko Kovacevic a reuşit un hat-trick pentru gazde (34, 55 și 80), în timp ce golul grecilor a fost înscris de Dereck Kutesa (7).
Internaţionalul român Răzvan Marin a fost titular și a jucat 57 de minute la AEK, primind un cartonaş galben în minutul 53.
Tricolorul a jucat pe un post mai degrabă neobișnuit pentru el - conform tuturor așezărilor de pe site-urile de specialitate (Sofascore, Transfermarkt, Flashscore etc.), Răzvan Marin a jucat imediat în spatele vârfului împins Jovic, în sistemul 4-4-1-1!
Rezultatele și marcatorii din prima etapă din Conference League
Dinamo Kiev - Crystal Palace 0-2
Au marcat: Daniel Munoz 31, Eddie Nketiah 58.
Cartonaş roşu: Borna Sosa (Crystal) 76.
FC Noah - HNK Rijeka 1-0
A marcat: Nardin Mulahusejnovic 6.
Cartonaş roşu: Niko Jankovic (Rijeka) 29.
Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans 1-0
A marcat: Jesus Imaz Balleste 57.
Cartonaş roşu: Joseph Mbong (Hamrun) 62.
KuPS Kuopio - FC Drita 1-1
Au marcat: Piotr Parzyszek 74, respectiv Albert Dabiqaj 80.
Lausanne-Sport - Breidablik 3-0
Au marcat: Beyatt Lekweiry 7, Theo Bair 11, Gaoussou Diakite 33.
Lech Poznan - Rapid Viena 4-1
Au marcat: Luis Palma 14, Mikael Ishak 21, Taofeek Ismaheel 45+2, Leo Bengtsson 77, respectiv Andrija Radulovic 64.
Mikael Ishak a ratat un penalty în min. 34 (a apărat Niklas Hedl).
Omonia Nicosia - FSV Mainz 0-1
A marcat: Nadiem Amiri 75 - penalty.
Rayo Vallecano - KF Shkendija 2-0
Au marcat: Unai Lopez 28, Fran Perez 32.
Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps FC 5-0
Au marcat: Nemanja Bilbija 12, Duje Dujmovic 21, Slobodan Jakovljevic 40, Vitalie Damaşcan 69, Leo Mikic 85.
AEK Larnaca - AZ Alkmaar 4-0
Au marcat: Waldo Rubio 25, Riad Bajic 54, Djordje Ivanovic 73, Marcus Rohden 83.
Cartonaş roşu: Alexandre Penetra (AZ) 2.
Aberdeen FC - Şahtior Doneţk 2-3
Au marcat: Jesper Karlsson 8 - penalty, Nicky Devlin 69, respectiv Iehor Nazarina 34, Lucas Ferreira 54, Pedro Henrique 60.
Fiorentina - SK Sigma Olomouc 2-0
Au marcat: Roberto Piccoli 27, Cher Ndour 90+5.
Legia Varşovia - Samsunspor 0-1
A marcat: Anthony Musaba 10.
NK Celje - AEK Atena 3-1
Au marcat: Franko Kovacevic 34, 55, 80, respectiv Dereck Kutesa 7.
Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova 2-0
Au marcat: Tomasz Pienko 47, Oskar Repka 80.
Cartonaş roşu: Vladimir Screciu (Universitatea) 53.
Shelbourne Dublin - BK Haecken 0-0
Slovan Bratislava - RC Strasbourg 1-2
Au marcat: Rahim Ibrahim 64, respectiv Alasana Yirajang (autogol) 26, Abdoul Ouattara 41.
Sparta Praga - Shamrock Rovers 4-1
Au marcat: Lukas Sadilek 33, Martin Suchomel 45, Asger Sorensen 50, Lukas Haraslin 90, respectiv Daniel Mândroiu 82.