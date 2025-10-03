AEK Atena, echipă cu care Universitatea va juca pe 18 decembrie, în deplasare, în ultima etapă din grupa unică din Conference League, a fost învinsă de slovenii de la NK Celje cu 3-1 în runda inaugurală a ”fazei ligii”, joi seara.

Franko Kovacevic a reuşit un hat-trick pentru gazde (34, 55 și 80), în timp ce golul grecilor a fost înscris de Dereck Kutesa (7).

Internaţionalul român Răzvan Marin a fost titular și a jucat 57 de minute la AEK, primind un cartonaş galben în minutul 53.

Tricolorul a jucat pe un post mai degrabă neobișnuit pentru el - conform tuturor așezărilor de pe site-urile de specialitate (Sofascore, Transfermarkt, Flashscore etc.), Răzvan Marin a jucat imediat în spatele vârfului împins Jovic, în sistemul 4-4-1-1!

