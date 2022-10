PAOK a pierdut derby-ul din etapa a șasea cu Panathinaikos, 1-2, la capătul unui meci în care elevii lui Răzvan Lucescu (53 ani) au condus din minutul 18 până în minutul 53.

Răzvan Lucescu, scot din sărite de comportamentul suporterilor lui PAOK

La finalul partidei, antrenorul român a avut o reacție nervoasă asupra fanilor care contestau vehement eșecul lui PAOK. Acesta a gestionat agresiv și a avut un schimb de replici cu suporterii greci. Iar la conferința de presă, Răzvan Lucescu a evidențiat că elevii săi au luptat din primul până în ultimul minut la capacitate maximă și că nu meritau să piardă jocul sau să întâmpine reproșurile propriilor fani.

„Negativitatea e în locul ei natural aici. Înțeleg frustrarea, dar nu pot să ignor efortul jucătorilor mei. Protestele fanilor ar fi fost justificate dacă nu am fi încercat.

Am făcut-o pentru că eu cred că lucrăm corect, ceea ce poate fi văzut la antrenament și în imaginea noastră pe teren. Nu meritam să pierdem. Am reacționat fiindcă nu mi-a plăcut gestul suporterilor. Echipa luptă întotdeauna. În trei ani, am oferit aici performanțe impresionante, oamenii au fost mândri de noi. Am vrut să am o discuție cu ei, cum am avut mereu în toți anii în care am fost la Salonic”, a declarat Răzvan Lucescu după eșecul cu Panathinaikos.

Ένταση και αποδοκιμασίες από τον κόσμο του ΠΑΟΚ προς τον Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά την ολοκλήρωση των καθιερωμένων δηλώσεων στην τηλεόραση.#BNSportsgr #paokfc #paokpao #Loutseskou pic.twitter.com/PhrPKC2cDj — BN Sports (@BNsportsGr) October 2, 2022

În urma acestui rezultat, PAOK ocupă locul 4 după 6 etape, cu 11 puncte, la 7 puncte în spatele liderului neînvins Panathinaikos.