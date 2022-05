Antrenorul lui PAOK a încheiat pe locul secund în Grecia, la distanță mare față de campioana Olympiacos, a pierdut la limită finala Cupei Greciei contra lui Panathinaikos (0-1) și a ajuns până în sferturile de finală ale UEFA Conference League, unde a cedat contra lui Olympique Marseille, scor 1-3, la general.

Răzvan Lucescu, epuizat după un sezon cu 59 de meciuri la PAOK

În total, Răzvan Lucescu a strâns 59 de meciuri pe banca lui PAOK Salonic, a avut o medie de 1,71 puncte pe meci, iar la revenirea în țară a vorbit despre sezonul din Grecia.

"Greu, complicat, frumos, foarte solicitant. Foarte multe experiențe, dar cu satisfacția unei munci dificile duse la capăt. Am regretul că nu am câștigat această finală. Ar fi fost chiar un an senzațional, însă înfrângerile fac parte din fotbal și constat că cei cu adevărat puternici sunt cei care pierd meciuri și trec peste. Trebuie să ai forța să te trezești a doua zi, să ridici capul și să mergi înainte.

Nu am urmărit deloc campionatul din România. Dacă mă întrebați de fotbalul românesc, nu am ce să vă zic pentru că noi am jucat la trei zile. Cred că nici n-am mai avut timp să o mângăi pe soția mea, dar să mă mai și uit la campionatul din România... a fost o situație inedită, frumoasă, specială, dar ne-a stors.

Viața în Grecia este și ea specială, se trece de la o stare la alta foarte ușor. E adevărat că pentru noi, cei din Salonic, și cei care sunt cu PAOK, este un moment frustrant pentru că o finală pierdută dintr-un penalty inventat lasă niște urme, niște frustrări, dar mergem înainte", a spus Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu (53 de ani) a revenit la PAOK în iulie 2021, iar actuala sa înțelegere expiră în 2024. În primul său mandat la formația din Grecia, antrenorul român a câștigat un titlu și două Cupe.