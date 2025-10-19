Antrenorul român va conduce PAOK Salonic în derby-ul etapei a șaptea din Superliga Greciei, programat duminică, de la ora 21:00, marcând astfel meciul cu numărul 30 din cariera sa împotriva formației din capitala elenă. Iar cifrele pe banca lui PAOK sunt de partea sa, transformându-l într-un adevărat coșmar pentru rivali.



Start de coșmar, urmat de o dominație categorică



Deși acum pare de neclintit, Lucescu a avut nevoie de timp pentru a construi acest palmares impresionant. Ca antrenor al celor de la Xanthi, bilanțul său în fața lui AEK era unul modest: nicio victorie în cinci confruntări, înregistrând doar două remize și trei înfrângeri. Nici începutul la PAOK nu a fost mai bun. A pierdut primul meci la Atena, scor 1-0, iar al doilea a fost decis la "masa verde", o înfrângere cu 0-3 în sălile de judecată în sezonul 2017-2018.



A urmat însă o perioadă de dominație totală. Lucescu a legat o serie incredibilă de 10 meciuri consecutive fără înfrângere în fața lui AEK, un record care a fost întrerupt abia în stagiunea 2022/23, când PAOK a pierdut patru din cele cinci dueluri cu rivala sa.



Per total, ca tehnician al echipei din Salonic, Răzvan Lucescu a reușit să rămână neînvins în 18 din cele 26 de partide disputate împotriva lui AEK. Bilanțul său arată 10 victorii, 8 egaluri și 8 înfrângeri, una dintre ele fiind, așa cum am menționat, cea decisă în afara terenului.

