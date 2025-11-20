intre cei cinci jucători ai lui Rayo convocați la echipele naționale pentru ultima fereastră FIFA, Andrei Rațiu este singurul care se poate lăuda cu un parcurs perfect. Fundașul dreapta a bifat toate cele 180 de minute în cele două partide ale României, confirmând statutul de titular incontestabil în echipa care se pregătește acum de barajul pentru Mondialul din 2026.



Mai mult decât simpla prezență pe teren, "Sonic" a ieșit la rampă și pe tabela de marcaj, reușind să înscrie unul dintre golurile "tricolorilor" în victoria cu San Marino. Este o confirmare a formei excelente pe care românul o traversează, fiind într-un contrast evident cu situația colegilor săi de la club.



De Frutos, chemat degeaba la naționala Spaniei



La polul opus s-a aflat Jorge de Frutos. Deși convocarea sa la naționala Spaniei a venit pe fondul accidentării starului Lamine Yamal, experiența a fost una amară. Spaniolul a fost unul dintre jucătorii lăsați în afara listei de joc la ambele partide, nereușind să prindă nici măcar banca de rezerve. O situație similară a trăit și Jozhua Vertrouwd, care s-a întors la Vallecas doar cu kilometri parcurși pe drum, fără a fi călcat iarba într-un meci oficial.



Ceilalți doi internaționali ai lui Rayo au avut evoluții mixte. Pathe Ciss a strâns 104 minute pentru Senegal în amicalele cu Brazilia și Kenia, fiind titular doar contra africanilor. În același timp, Ivan Balliu a adunat 65 de minute în înfrângerea Albaniei cu Anglia, dar a fost ținut pe bară în duelul cu Andorra.



Practic, Rațiu revine sub comanda lui Inigo Perez cu cel mai bun tonus, fiind singurul care a dus la capăt, integral, ambele misiuni de la echipa națională.

