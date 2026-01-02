Fundașul central a intrat pe teren pe finalul meciului cu Crystal Palace, câștigat de Tottenham cu scorul de 1-0. Totuși, în partida cu Brentford, Drăgușin a rămas rezervă neutilizată.

Radu Drăgușin, o prioritate pentru Gian Piero Gasperini

Chiar dacă și-a făcut din nou apariția pe teren după o perioadă îndelungată, se pare că Drăgușin nu va rămâne prea mult la Tottenham. Internaționalul român vrea să prindă minute în vederea barajului pentru Mondial din luna martie, iar la Spurs nu are garantat acest lucru.

Din acest motiv, se discută despre un împrumut al lui Drăgușin, iar cea mai probabilă destinație se pare că este Serie A, campionat cunoscut pentru fundașul român. De serviciile lui Drăgușin ar fi interesate Napoli, Fiorentina, Juventus, pentru care Radu a mai jucat în trecut, Interul lui Cristi Chivu, dar și AS Roma.

Dintre acestea, AS Roma pare a fi cea mai interesată. Conform Gazzetta dello Sport, Gian Piero Gasperini îl consideră pe internaționalul român o prioritate pentru perioada de transferuri de iarnă, iar interesul arătat de tehnicianul de 67 de ani ar putea accelera negocierile pentru transferul lui Drăgușin.