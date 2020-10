Puscas, incurajat de Reading dupa infrangerea din Islanda! Ce mesaj i-au transmis atacantului roman inaintea partidelor din Nations League

Puscas a inceput ca rezerva partida cu Islanda, insa Mirel Radoi l-a trimis in teren in startul reprizei secunde.

Atacantul lui Reading nu a reusit sa schimbe soara meciului si golurile lui Gylfi Sigurdsson au facut diferenta pe tabela de marcaj.

"O dubla din partea fostului nostru jucator Gylfi Sigurdsson i-a incheiat sperantele la calificare actualului nostru jucator George Puscas si Romaniei aseara.

Mult noroc, Puscas, in urmatoarele meciuri din Nations League, impotriva Norvegiei si Austriei. Si mult noroc pentru Gylfi in playoff-ul contra Ungariei", a fost mesajul transmis de Reading, prin intermediul unei postari pe Twitter.

Sigurdsson s-a lansat in fotbalul mare de la juniorii lui Reading, iar ulterior a ajuns sa evolueze la echipa ca Tottenham sau Everton. In 2017, 'caramelele' plateau 50 de milioane de euro in schimbul decarului din nationala Islandei.

A brace from former Royal Gylfi Sigurdsson ended Euro qualification hopes for current Royal @puski47 and Romania last night.

Good luck @puski47 in upcoming Nations League games against Norway and Austria. And best of luck to Gylfi ???????? in his play-off showdown against Hungary. pic.twitter.com/LdnLnv7DZb