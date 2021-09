Prima victorie pentru antrenorul Cristi Chivu în UEFA Youth League!

Cristian Chivu a câștigat în premieră în această după-amiază un meci în UEFA Youth League, Inter Milano Primavera reușind o victorie cu 1-0 în deplasare în fața tineretului lui Șahtior Donețk, după un meci destul de echilibrat. În prima partidă din grupe, elevii lui Chivu remizaseră cu Real Madrid, scor 1-1.

Antrenează la juniorii lui Inter din 2018

Fostul căpitan al naționalei României a fost numit în această vară la echipa Primavera (Under 19), după ce în precedentele trei sezoane a avut rezultate foarte bune la formațiile Under 14, Under 17 și Under 18 ale clubului milanez.

”Sunt motivat, sunt fericit să fiu alături de acești băieți care mă învață multe lucruri. Ei sunt capabili să mă uimească în fiecare zi. Încerc să le transmit ideile corecte, dar în același timp învăț mult de la ei”, spunea Chivu în vară, când a început munca la Inter Primavera.