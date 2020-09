"O sa aiba un cuvant de spus la nationala!" Sfatul lui Stelea pentru Ionut Radu! Ce trebuie sa faca portarul roman 

Ionut Radu (23 ani) s-a intors la Inter, acolo unde va fi rezerva lui Handanovic.

Fostul capitan al nationalei de tineret trece prin clipe mai putin placute, dupa ce nu a jucat de mai bine de jumatate de an. Imprumutat de Inter la Parma, Radu nu a prins niciun minut in tricoul italienilor.

Recent, portarul roman a revenit la Inter, acolo unde Conte il vrea rezerva lui Handanovic.

Bogdan Stelea a vorbit despre Ionut Radu, pe care il considera unul dintre cei mai talentati portari ai Romaniei si l-a sfatuit pe tanarul jucator sa mearga la o echipa unde va prinde sigur minute de joc, pentru a capata experienta.

"Mie imi pare rau de Radu, e un portar bun, poate sa ajunga foarte bun, imi pare rau ca nu se gaseste o solutie sa mearga sa joace.

Ideal pentru el ar fi sa mearga sa joace, indiferent cum, sa mearga sa joace. Ar fi bine pentru el si pentru toata lumea. Sunt convins ca in momentul in care o sa inceapa sa joace o sa aiba un cuvant de spus in ceea ce inseamna echipa nationala", a spus Bogdan Stelea la PRO X.