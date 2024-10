Naționala de tineret a Moldovei a cedat vineri în fața reprezentativei similare din Macedonia de Nord, scor 1-2, în ultimul meci din campania de calificare pentru Campionatului European 2025 pentru tricolorii de peste Prut.

Astfel, elevii pregătiți de antrenorul român Ștefan Stoica au încheiat runda calificărilor pe poziția 5 în Grupa C, cu 7 puncte, peste Gibraltar (ultima clasată, cu 3 puncte) și sub Olanda, Suedia, Georgia și Macedonia de Nord (primele patru clasate, care mai au un meci de disputat).

Ștefan Stoica: ”A fost o campanie de calificare lungă, cu adversari puternici”



”Am avut un meci dificil împotriva Macedoniei de Nord, dar băieții noștri au stat bine în teren și au demonstrat că sunt capabili să facă față presiunii.

Am jucat ca o echipă care nu se teme să riște, iar asta s-a văzut mai ales în prima repriză. În partea a doua, am introdus jucători tineri, care au adus un plus de energie și experiență pentru viitor.

A fost o campanie de calificare lungă, cu adversari puternici, unele naționale având în componență jucători care vin de la echipele lor mari.

În ciuda provocărilor am luptat până la capăt. Asta a fost ce am putut realiza în această campanie, dar suntem convinși că vom reveni mai puternici data viitoare.

Vrem să le mulțumim din suflet fanilor noștri, care au fost alături de noi pentru a ne susține meci de meci. Sprijinul lor ne-a motivat și a dat un impuls întregii noastre echipe, iar asta nu poate trece neobservat.

Împreună, vom continua să ne îmbunătățim și să construim un viitor mai bun pentru fotbalul moldovenesc”, a declarat la final selecționerul Ștefan Stoica, pentru site-ul oficial al Federației Moldovenești de Fotbal.

U21. MACEDONIA DE NORD - MOLDOVA 2-1



Au marcat: Behar Feta (11), Bekim Kamberi (90+4) / Vlad Răileanu (90+5)

11 octombrie 2024. FFM Training Centre din Skopje

Arbitru: Martin Dohal (Slovacia). Arbitri asistenți: František Ferenc și Tomáš Vorel (ambii Slovacia). Al 4-lea oficial: Peter Ziemba (Slovacia)

Cartonașe galbene: Imran Fetai (29), Marko Alchevski (81), Besar Gudjufi (90+5) / Doru Calestru (79)

MACEDONIA DE NORD U21: 1.Marko Alchevski (c), 3.Gjorge Djekov (4.Malik Hamzikj, 79), 5.Reshat Ramadani, 6.Stefan Despotovski, 7.Behar Feta, 9.Fiton Ademi (11.Besar Gudjufi, 90), 10.Filip Trpchevski (23.Fisnik Isaki, 67), 15.Imran Fetai, 18.Vane Krstevski (17.Bekim Kamberi, 67), 20.Dimitar Todorovski (8.Aleks Zlatkov, 67), 21.Hamza Ramani

Rezerve: 12. Djekov Ljupche, 2.Stefan Ivanovski, 13.Shaban Zenku, 14.Matej Angelov, 16.Viktor Krstevski,19.Mihail Talevski, 22.Andrej Jovcevski

Antrenor: Dragan Kanatlarovski

MOLDOVA U21: 1.Silviu Șmalena, 2.Cătălin Cucoș, 3.Leonard Saca (7.Ștefan Bîtca, 72), 4.Iurie Iovu (c), 5.Doru Calestru, 8.Cristian Păscăluță, 9.Vlad Lupașco (17.Nicolae Rotaru, 58), 14.Artiom Dijinari, 16.Tudor Butucel (13.Veaceslav Cozma, 58), 19.Mihai Lupan (10.Vlad Răileanu, 72), 20.Vicu Bulmaga (15.Serghei Țurcan, 84)

Rezerve: 12.Victor Dodon, 6.Alexandru Gău, 11.Daniele Grosu, 18.Denis Baciu

Antrenor: Ștefan Stoica

Rezultatele Moldovei Under 21 din preliminariile EURO 2025



Gibraltar - Moldova 1-3

Țările de Jos - Moldova 3-0

Moldova - Georgia 0-1

Suedia - Moldova 4-0

Moldova - Macedonia de Nord 2-1

Moldova - Gibraltar 1-2

Moldova - Țările de Jos 0-3

Georgia - Moldova 3-0

Moldova - Suedia 0-0

Macedonia de Nord - Moldova 2-1

Info și foto: FMF