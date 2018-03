Veste URIASA pentru Olaroiu: Chinezii il vor in locul marelui Capello! I-ar antrena pe Ramires si Teixeira

Liber de contract, Cosmin Olaroiu a primit o veste buna.

Antrenorul roman Cosmin Olaroiu l-ar putea inlocui pe celebrul tehnician italian Fabio Capello pe banca echipei chineze de fotbal Jiangsu Suning, potrivit presei italiene.

Clubul asiatic, care are acelasi proprietar ca si Inter Milano, ar urma sa oficializeze in orele urmatoare despartirea de Capello. Tehnicianul a intrerupt relatiile cu clubul din cauza tensiunilor si a cerut rezilierea contractului, dezvaluie cunoscutul jurnalist Gianluca Di Marzio.

Jiangsu Suning a avut un debut nereusit de sezon, cu doua esecuri in primele trei etape, iar o schimbare de antrenor era asteptata.

''Unele indiscretii l-au indicat pe Cosmin Olaroiu drept succesor al italianului. Pentru el este pregatit un contract pe trei ani, in timp ce colaborarea dintre club si fostul antrenor al echipelor AS Roma, Juventus si al nationalelor Angliei si Rusiei se incheie dupa mai putin de un an'', precizeaza sursa amintita.

Olaroiu (48 ani) a plecat in decembrie de la Shabab Al-Ahli (Emiratele Arabe Unite), dupa ce a mai pregatit si alte echipe arabe, Al-Hilal (Arabia Saudita), Al-Sadd (Qatar), Al Ain (EAU) si nationala Arabiei Saudite.

Cosmin Olaroiu si-a petrecut si o parte a carierei de jucator in Asia, la Suwon Samsung Bluewings (Coreea de Sud) si JEF United Ichihara (Japonia).

Daca va prelua echipa chineza, Olaroiu nu va fi primul roman care o antreneaza pe Jiangsu Suning, Dan Petrescu (2015-2016) reusind sa castige Cupa Chinei in 2015.