Cotat la 3,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Nicolae Stanciu a plecat de la Damac și a semnat la începutul lunii iulie cu Genoa, clubul patronat de afaceristul român Dan Șucu.



Nicolae Stanciu recunoaște, după transferul la Genoa: ”Trebuia să se întâmple asta mai devreme”



Românul a bifat deja primele meciuri la Genoa. ”Grifonul” a susținut patru jocuri de pregătire înainte de startul sezonului, cu Mantova (3-2), Villarreal (3-1), Real Oviedo (0-0) și Rennes (2-2).



Serie A va fi cel mai puternic campionat în care Stanciu va evolua, odată cu transferul său la Genoa. Căpitanul naționalei consideră însă că ar fi trebuit să joace într-un eșalon atât de puternic mult mai devreme în cariera sa. Stanciu are 32 de ani.



”Trebuia să joc într-un campionat puternic mai devreme, dar așa a fost să fie cariera mea. Nu am regrete, nu am avut decizii grele de luat, însă perioada petrecută în China, în pandemie, a fost foarte dificilă”, a spus Stanciu, pentru FRF.



Genoa va juca în Coppa Itala, cu L.R. Vicenza (vineri, 15 august, 22:15), înainte să înceapă noul sezon



Pentru ”Grifon”, Serie A începe sâmbătă, 23 august, cu meciul împotriva lui Lecce de pe ”Stadio Luigi Ferraris”. Rămâne de văzut dacă ”principalul” Patrick Vieira va opta pentru titularizarea lui Stanciu încă din primul joc.

