Neinvins de 8 etape, Daniel Isaila se lupta pentru titlu in Emirate cu Bani Yas! Seicii i-au propus un nou contract romanului

Daniel Isaila si-a trecut numele pe lista antrenorilor romani de succes din Emiratele Arabe Unite.

Tehnicianul in varsta de 48 de ani se lupta in acest sezon pentru titlu in Golf, echipa sa, Bani Yas, fiind liderul clasamentului dupa victoria cu 1-0 in fata celor de la Hatta.

Formatia lui Isaila are 48 de puncte si a urcat pe locul 1, fiind la un punct distanta de Al Jazira, care are, insa, un meci mai putin disputat.

Daniel Isaila, care ii are in staff pe Dumitru Stangaciu, Gabi Kajcsa si Marian Ungureanu, este neinvins de 8 etape in campionatul din Emiratele Arabe Unite, iar seicii i-au propus semnarea unui nou contract.

Potrivit Monitorul Expres, fostul selectioner al echipei nationale U21 si-a prelungit contractul cu Bani Yas pentru inca doi ani, primind o marire de salariu.