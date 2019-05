Razvan Marin poate rata participarea la EURO! "Chiar este o situatie foarte delicata" Ce a spus fotbalistul la revenirea in tara!

Razvan Marin a vorbit despre participarea la Campionatul European de Tineret din aceasta vara.

Mijlocasul nationalei s-a intors in tara dupa un sezon foarte bun cu Standard Liege si se pregateste sa li se alature noilor colegi de la Ajax Amsterdam.

Razvan Marin ar putea, insa, sa rateze participarea la Campionatul European de Tineret din aceasta vara. Desfasurarea turneului final se suprapune cu startul pregatirii "lancierilor", iar olandezii i-au transmis ca ar prefera sa il aiba pe teren la inceputul presezonului.

"E un subiect delicat pentru mine, nu am multe de spus despre acest lucru. Voi lasa clubul sa decida ce este mai bine pentru mine. Eu imi doresc sa joc pentru U21 la EURO, dar s-au schimbat multe lucruri intre timp si chiar este o situatie foarte delicata pentru mine", a spus Razvan Marin.

Fostul mijlocas de la Standard a vorbit si despre experienta petrecuta in Belgia, la Standar, si ce va urma pentru el la noua echipa:

"Ajax nu va fi calificata direct in grupe, avem de jucat tur preliminat. Sunt fericit pentru sezonul pe care l-am avut cu Standard. Am avut sansa sa joc in Europa League si cred ca au fost doi ani si jumatate foarte frumosi si ma bucur de perioada asta.

E prima oara cand dau doua goluri intr-un meci si am fost foarte fericit. Din pacate, eu imi doream foarte mult sa castig titlul si sa plec cum trebuie de acolo.

A fost grea despartirea de colegi, e normal sa fie asa dupa doi ani si jumatate petrecuti acolo. Toata lumea ma aprecia foarte mult, m-am simtit iubit de catre fani si cred ca ei o sa imi lipseasca cel mai mult", a adaugat mijlocasul.

"Transferul lui a fost la limita"

Ajax a castigat titlul si Cupa in Olanda si a avut un parcurs neasteptat in UEFA Champions League. Performantele din acest sezon le pot aduce jucatorilor lui ten Hag oferte din partea marilor cluburi din Europa.

Acelasi lucru s-ar fi putut intampla si cu Razvan Marin. Mijlocasul roman a avut o evolutie foarte buna la Standadrd Liege, iar Ajax s-a grabit sa ii rezolve transferul, platind pentru el 12,5 milioane de euro. Antrenorul olandezilor a spus ca ar fi putut sa il piarda pe roman.

"Venirea unor jucatori depinde de multi factori. Luam cazul lui Razvan Marin, transferul lui a fost la limita, a venit la timp. Altfel, am fi avut de-a face cu o competitie mult mai puternica decat cea din Eredivise", a spus Erik Ten Hag.