Ianis Hagi, avertizat de Razvan Marin! "Sa munceasca si sa gandeasca bine aceasta alegere" Mesajul transmis de noul fotbalist al lui Ajax!

Ianis Hagi poate pleca in aceasta vara de la Viitorul.

Razvan Marin a avut parte de un sezon foarte bun la Standard Liege si a devenit cel mai scump transfer al celor de la Ajax Amsterdam. Mijlocasul nationeli urmeaza sa inceapa pregatirea sub comanda lui Erik ten Hag in aceasta vara.

Tot in aceasta vara se poate transfera si Ianis Hagi de la Viitorul. Dupa o experienta neplacuta la Fiorentina, Ianis s-a intors in tara, iar acum poate prinde un nou transfer in Europa. Razvan Marin l-a avertizat, insa, spunand ca Ianis trebuie sa se gandeasca bine la alegerea pe care o va face.

"Important este sa se gandeasca bine la alegerea pe care o va face. Trebuie sa fie un proiect foarte bun pentru el. Imi doresc din tot sufletul sa reuseasca, pentru ca Ianis este un caracter bun, care merita un transfer bun si trebuie doar sa munceasca si sa gandeasca bine aceasta alegere", i-a transmis Razvan Marin lui Ianis Hagi.

Ianis Hagi se aseamana in proportie de 85,7% cu Messi

La cererea emisiunii "No Pot Ser" de la televiziunea spaniola TV3, institutul de cercetare Big Data a realizat un studiu prin care a incercat sa descopere ce fotbalisti se aseamana cel mai mult cu Lionel Messi, scrie cotidianul SPORT. Specialistii au analizat 71.600 de jucatori, 2.300 de echipe si 73.000 de meciuri.

Big Data a analizat cifrele si performantele jucatorilor pe baza mai multor criterii: implicarea in joc, procentajul de goluri marcate in urma suturilor expediate pe poarta, numarul de suturi pe poarta, pasele reusite in terenul advers, pasele de gol, de cate ori a pierdut mingea sau a fost deposedat jucatorul si numarul de driblinguri reusite.

Astfel, in urma rezultatelor, a reiesit faptul ca belgianul Eden Hazard se aseamana cel mai mult cu Leo Messi, avand un procentaj de 92,7%, urmat de Kylian Mbappe (91,3%) si Sergio Aguero (91,1%).

Jucatorii U23 care se aseamana cel mai mult cu Messi sunt Steven Berwijn (89,6%), Ianis Hagi (85,7%) si Ousmane Dembele (85,2%)

Clasamentul pentru jucatorii U23:

1 - Steven Berwijn (PSV) - 89.6%

2 - Ianis Hagi (FC Viitorul) - 85.7%

3 - Ousmane Dembele (FC Barcelona) - 85.2%

4 - Malcom (FC Barcelona) - 85%

In ceea ce priveste jucatorii deja consacrati, Eden Hazard ocupa prima pozitie:

1 - Eden Hazard (Chlesea) - 92.7%

2 - Kylian Mbappe (PSG) - 91.3%

3 - Sergio Aguero (Manchester City) - 91.1%

4 - Angel Di María (PSG) - 90.5%

5 - Neymar (PSG) - 89.5%

6 - Mohammed Salah (Liverpool) - 89%

7 - Steven Berghuis (Feyenoord) - 88.9%

8 - Iago Aspas (Celtic) - 88.3%

9 - Paulo Dybala (Juventus) - 88.2%

10 - Alexis Sanchez (Manchester United) - 88.1%