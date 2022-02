"Monstrul" din Franța e ferm: "Vreau să fiu primul român care câștigă Balonul de Aur!"

Alex Dobre (23 de ani) traversează un sezon bun la Dijon, în liga a doua din Franța, unde și-a trecut în cont patru goluri și patru pase decisive în actualul sezon.

Visul lui Alex Dobre

Fostul internațional U21 a fost transferat de Dijon în august 2020, de la Bournemouth, pentru un milion de euro, iar în primul sezon a prins destul de puține minute în Ligue 1. Ulterior, echipa a retrogradat, iar Dobre a devenit titular la formația antrenată de Patrice Garande.

Într-un interviu acordat pentru beIN Sports, Alex Dobre a vorbit despre marele său vis, acela de a cuceri la un moment dat Balonul de Aur. Mijlocașul de bandă este conștient că este un drum lung pentru o astfel de realizare fără precedent în România, însă spune că "trebuie să îți vizualizezi visul" pentru a exista o mică șansă să-l atingi.

"Când eram mic, iubeam fotbalul, dar nu eram atât de bun. Aș zice că eram tipul fotbalistului muncitor. Familia m-a ajutat mult, am avut antrenor pentru finalizare, făceam atletism, parte tehnică. La vârsta de șapte ani, făceam două antrenamente pe zi, iar când m-am dus la fotbal am zis că nu vreau să fiu un jucător normal. Fie voi fi cel mai bun, în primii cinci din lume, fie voi face altceva.

Da, vreau să devin primul român care câștigă Balonul de Aur. Acesta este cel mai mare vis al meu. Poate că oamenii vor râde, poate vor spune că sunt nebun, dar dacă crezi în visul tău, îl vizualizezi, poate, la un moment dat, îl vei putea atinge", a spus Dobre.

Fotbalistul care a reprezentat România și la Jocurile Olimpice de la Tokyo a fost întrebat și despre perioada petrecută în Anglia, dar și ce părere are despre faptul că antrenorul Patrice Garande l-a numit "monstru" pentru modul în care se antrenează, inclusiv în zilele în care ar trebui să se odihnească.

"Nu a fost un eșec în Anglia. Acolo, orice jucător are nevoie să meargă în liga a patra, a treia, a doua și abia apoi în Premier League. Nu am prins minute în Premier League, dar la 19 ani eram pe bancă împotriva lui Brighton, West Ham sau Liverpool. Cred că acum e începutul carierei mele. Acum am parte de minute și pot arăta ce pot. După un prim sezon de acomodare, noul antrenor a văzut cât de mult mă implic, așa că mi-a oferit o șansă.

(n.r - despre modul în care se pregătește) Este o obsesie. Eu vreau să fac asta, iar clubul îmi spune: 'Alex, trebuie să te odihnești'. Știu că sunt nebun când fac asta, dar vreau să mă îmbunătățesc în fiecare zi, măcar cu 1%. Vreau s-o iau pas cu pas și vom vedea ce va fi la vară", a mai spus Dobre.

Dijon ocupă locul 11 în Ligue 2, după 23 de etape, cu 29 de puncte, la nouă lungimi în spatele ultimei poziții care duce la play-off-ul pentru promovare.

Crescut la FC Viitorul Mihai Georgescu, școală de fotbal din Cluj, care a mai lansat jucători precum Vlad Chiricheș, Alexandru Maxim sau Mihai Răduț, Dobre a luat drumul Angliei în 2016, la vârsta de 18 ani, când a susținut probe la Bournemouth. Bucureșteanul a fost acceptat, iar ulterior a alternat meciurile la echipa secundă a clubului cu cele din ligile inferioare engleze, unde a fost împrumutat la formații precum Bury, Rochdale, Yeovil Town sau Wigan.

Alex a avut șansa de a debuta la prima echipă a lui Bournemouth într-un meci din Cupa Angliei, disputat pe 4 ianuarie 2020, contra lui Luton (4-0). Rămâne regretul că nu a putut să bifeze și primele minute în Premier League, însă extrema care a reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Tokyo a explicat recent pentru SPORT.RO de ce consideră că a făcut alegerea corectă în momentul în care a părăsit Bournemouth, inițial sub formă de împrumut la Wigan, în Championship (ianuarie – iulie 2020), iar ulterior definitiv la Dijon, în Ligue 1 (august 2020 – prezent), când a fost cumpărat de la gruparea engleză pentru un milion de euro.

"Dacă nu făceam împrumutul la Wigan, aveam șanse foarte mari să debutez în Premier League. Antrenorul mi-a spus că voi debuta dacă rămân, dar am stabilit cu el că important pentru mine e să joc. Am spus așa: 'De ce să am doar debutul în Premier League, să joc 10-15 minute, când probabilitatea de a te face remarcat e redusă?' Am considerat că e mai bine să merg în Championship, să joc constant, iar apoi poate voi fi luat în calcul la Bournemouth. Inițial n-am vrut să plec, am crezut în șansa mea și în ce pot face eu.



Eu mă bazam pe faptul că impresionez la antrenamente, vedeam că mă apreciază antrenorul, marcam în Premier League Cup, competiție la care venea și Eddie Howe. El m-a făcut să plec la Wigan în noaptea aia prin ceea ce mi-a spus. Am avut foarte mare încredere în el, iar ca să-i demonstrez că nu sunt încăpățânat am zis să accept sfatul lui", spunea Alex Dobre, pentru www.sport.ro.