Meciul anului pentru Stanciu la Sparta Praga! Cehii pariaza pe fostul stelist: anuntul facut inaintea derby-ului

Sparta Praga isi joaca ultima sansa la locul 2 care ar duce-o in preliminariile UEFA Champions League!

Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X

Transferat in iarna de Sparta Praga de la Anderlecht, Nicolae Stanciu e in fata celui mai important meci de la transfer. Duminica, Sparta merge pe terenul celor de la Viktoria Plzen si isi joaca ultima carte pentru ocuparea locului 2 care ar duce in preliminariile UEFA Champions League, diferenta fiind in acest moment de 6 puncte cu 7 etape inainte de final.

Atat Nicolae Stanciu, cat si Florin Nita sunt anuntati titulari pentru acest meci. In schimb, Bogdan Vatajelu va fi doar rezerva. Presa din Cehia scrie ca partida reprezinta ocazia perfecta pentru Stanciu de a demonstra ca poate fi liderul celor de la Sparta. Stanciu este unul dintre cei mai productivi jucatori din prima liga din Cehia - el a reusit sa marcheze de 4 ori din 9 suturi la poarta!

Pavel Hapal, antrenorul celor de la Sparta Praga, a explicat inaintea meciului cu Viktoria Plzen de ce considera ca Stanciu poate aduce victoria celor de la Sparta: "Stanciu are locul lui in flancul drept pentru ca poate sa intre la unele faze si in centru. Nu este pozitia optima pentru el, insa isi face foarte bine treaba acolo" a spus Hapal.

Sparta Praga este neinvinsa cu Florin Nita si Nicolae Stanciu, insa are 5 egaluri in ultimele 6 partide. Nici Viktoria Plzen nu trece prin cea mai buna perioada, avand un singur succes in ultimele 7 partide iar in ultima etapa a fost batuta cu 5-2 pe terenul celor de la Bohemians Praga.